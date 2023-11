Sicilia, ispezione Anac alla centrale di committenza: «Struttura inefficiente e inadeguata» di Mauro Salerno

L’Anticorruzione rileva gravi criticità nella gestione della Cuc: ospedali e Asl costretti a muoversi in proprio o reiterando proroghe. La centrale ha 45 giorni per rispondere ai rilievi

Ispezione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla Centrale di Committenza della Regione siciliana, da cui sono emerse gravi criticità e mancanza di funzionamento adeguato. Per soddisfare i propri bisogni, gli enti sanitari del territorio sono costretti ad attivare procedure autonome, o addirittura a reiterare proroghe di contratti aggiudicati in precedenza. Per questo Anac ha dato tempo 45 giorni alla Regione Sicilia per comunicare come intende far fronte “alle misure necessarie per assolvere...