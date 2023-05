Sicurezza, per i datori di lavoro formazione fai da te sulle attrezzature di Massimo Frontera

Le novità a carico di datori di lavoro e addetti introdotte dal Dl Lavoro al Testo unico sulla sicurezza









In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il Dl lavoro 4 maggio 2023 pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta, ha cambiato un po' di cose, sia a carico degli addetti sia a carico del datore di lavoro. Tra tutte, si distingue per originalità, la norma che prevede che «il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro...