Sicurezza pubblica, se il Comune interviene deve poi rivalersi sui privati inerti

Se un Comune interviene a tutela della sicurezza pubblica con opere di manutenzione straordinaria su proprietà private per inazione dei titolari deve poi attivarsi anche per recuperare le somme spese. Se non lo fa, contravviene alla giurisprudenza, con possibili risvolti di carattere erariale.

È quanto ribadito da Anac con la delibera n. 64 del 7 febbraio 2024, al termine di un’istruttoria nei confronti dell’amministrazione di Amalfi. L’Autorità ha evidenziato varie criticità nel comportamento dell...