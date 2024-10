Sindaci in allarme: sono insostenibili nuove compressioni alla spesa corrente

Le rassicurazioni di Giancarlo Giorgetti sull’assenza di nuovi tagli aiuta, ma non cancella le preoccupazioni di sindaci e presidenti di province e regioni in vista della legge di bilancio. Ieri agli amministratori locali il compito di aprire la giornata di audizioni parlamentari sul Piano strutturale di bilancio, dove questa sera è atteso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E nei loro interventi hanno lanciato un coro: no a nuove compressioni della spesa corrente, perché non le reggiamo...

