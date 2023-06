Sinloc, fatturato in crescita del 35% grazie alle attività di advisory e ai progetti del Pnrr di Al. Le.

L'ad Rigon: «Con le società strumentali partecipate, specializzate su specifici segmenti di mercato, il sostegno ai territori è più ampio ed efficace»









Numeri in crescita per Sinloc, la società di Padova che si occupa di consulenza ed investimento in Italia e in Europa e promuove lo sviluppo locale sostenibile soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con attività di assistenza tecnica, studi di fattibilità e investimenti in progetti di partenariato pubblico privato.



Il 2022 si è chiuso con un fatturato in rialzo a quota 6,6 milioni (+35% su 2021) ed un utile di 1,4 milioni (rispetto al milione del 2021).

La crescita dei ricavi è...