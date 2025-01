Siope, novità per i tesorieri in caso di subentro durante l’anno

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove norme per le tesorerie degli enti territoriali. Queste seguono l’adozione del nuovo glossario Siope per gli enti territoriali, il cui rilascio, inizialmente previsto per il 1° luglio 2024, è stato posticipato al 31 dicembre 2024 dal Gruppo di lavoro standard Opi, decisione confermata dalla Commissione Arconet il 10 aprile 2024.

Le nuove regole, effettive dal 1° gennaio 2025, stabiliscono procedure aggiornate per la gestione dei cambi di tesoriere o ...