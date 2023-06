Smart working integrale nella Pa solo per i fragili e fino al 30 settembre di Consuelo Ziggiotto

L'accordo individuale al pari di prima va sottoscritto e deve regolare la modalità con cui la prestazione è resa a distanza









Slitta al 30 settembre l'obbligo per il datore di lavoro pubblico e privato, di assicurare il lavoro agile ai lavoratori fragili. La conversione del Decreto Lavoro prolunga di altri tre mesi l'impegno a una tutela che va riconosciuta come diritto e non già come un criterio di precedenza nell'accesso alla formula del lavoro a distanza.

La norma genitrice del diritto allo smart working dei fragili è, da ultima, quella contenuta nella legge di Bilancio all'articolo 1, comma ...