Sna, al via il decimo corso-concorso: 116 posti per 97 nuovi dirigenti

Con il nuovo anno arriva puntuale sul portale inPa anche il nuovo bando del corso-concorso per dirigenti pubblici pubblicato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione presieduta da Paola Severino: in palio, per la decima edizione, l’ammissione di 116 allievi tra cui saranno selezionati 97 futuri dirigenti da destinare alla presidenza del Consiglio, ai ministeri e ad altri enti e agenzie pubbliche, da Inail a Enac.

Autorizzato con decreto dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo...