Alt Anac alle proroghe per il Responsabile anticorruzione: solo due mandati, poi si cambi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) di enti e società a controllo pubblico può essere confermato nell’incarico solo per un massimo di due mandati triennali. Eventuali ulteriori proroghe sono ammesse solo in via eccezionale e devono essere motivate in modo puntuale. È questo il cuore del parere adottato dal Consiglio dell’Autorità il 3 giugno 2025, appena reso pubblico per ribadire l’importanza del principio di rotazione, anche per la figura del responsabile...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi