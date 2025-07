Soccorso istruttorio: la nostra guida/2

L’inquadramento del soccorso sanante

La seconda fattispecie di soccorso istruttorio – dopo il soccorso istruttorio integrativo di cui si è già detto -, viene definita nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 101.

Disposizione in cui si chiarisce che il Rup è tenuto ad attivare il soccorso istruttorio per «sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per...