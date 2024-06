Soccorso istruttorio a raggio sempre più ampio grazie ai principi del nuovo codice

In una gara bandita da una Stazione unica appaltante (Sua) per conto di un ente committente, l’errata indicazione del beneficiario nella polizza relativa alla garanzia provvisoria – Sua in luogo dell’ente committente – è sanabile attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Di conseguenza, è del tutto ammissibile che il concorrente in sede di soccorso istruttorio presenti un atto integrativo alla polizza originaria avente medesime decorrenza e data e quindi da considerare parte integrante della...

