Speciale Telefisco 2025: focus su concordato e novità per imprese, bilanci e autonomi - Ecco il programma del convegno

Dal concordato preventivo alle novità in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, dall’Iva ai bilanci per arrivare ai controlli e alle verifiche per l’invio delle dichiarazioni. Questi alcuni dei punti fermi del programma di «Speciale Telefisco 2025 - Le novità fiscali per professionisti e imprese» (si veda la scheda riportata sotto), il convegno gratuito in programma giovedì 18 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13. Un programma che tiene conto dei suggerimenti arrivati dai professionisti e dai contribuenti con il sondaggio effettuato nei giorni scorsi e guarda anche alle ultime novità in arrivo, per esempio, proprio dal Consiglio dei ministri di ieri. Questo mentre sono partite le richieste di accreditamento dei crediti formativi per gli Ordini professionali e le principali associazioni di tributaristi. Tutte le info sono disponibili all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre

I temi

Il convegno prevederà otto relazioni che prenderanno in considerazione le novità e le ultime scelte in materia di concordato preventivo, i controlli prima dell’invio delle dichiarazioni, le novità per il reddito d’impresa e il lavoro autonomo, quelle in materia di Iva, terzo settore e controlli fiscali e ravvedimento oltre che il tema dei bilanci 2025 e della responsabilità dei sindaci. A queste relazioni si aggiungeranno quattro interviste mirate sui bonus edilizi, sui controlli relativi ai crediti d’imposta, sugli sviluppi della cooperative compliance, in relazione al ruolo dei professionisti, oltre che sulle novità su Dogane e dazi. A questo si aggiungeranno i commenti a cura di Raffaele Rizzardi.

Le formule

Due le formule per seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 18 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione. Speciale Telefisco Advanced darà diritto ad assistere alla diretta del 18 settembre (previa registrazione) e a inviare quesiti al forum. Inoltre, si potrà fruire dei lavori di Speciale Telefisco in differita e seguire le 12 sessioni di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno.

Il programma di Speciale Telefisco 2025

Le relazioni

Il concordato preventivo biennale: le ultime valutazioni per la scelta

– Giorgio Gavelli

Il check up per le dichiarazioni 2025: reddito d’impresa e lavoro autonomo

– Alessandra Caputo

Fatture, detrazioni, integrative: le ultime novità Iva – Benedetto Santacroce

Le novità fiscali per il Terzo settore

– Gabriele Sepio

Le ultime novità sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo

– Luca Gaiani

Le novità per le operazioni straordinarie delle imprese e degli studi professionali

– Primo Ceppellini

Nuove sanzioni, costo del ravvedimento e controlli

– Laura Ambrosi

Bilancio 2025 e collegi sindacali: le novità

– Barbara Zanardi

Le interviste

I bonus edilizi e gli ultimi chiarimenti – Luca De Stefani

L’attività di verifica sui crediti per le imprese

– Antonio Iorio

La cooperative compliance: le opportunità per i professionisti

– Sergio Pellegrino

Le nuove regole in Dogana e i dazi

– Gaetana Rota

Commenti

a cura di Raffaele Rizzardi