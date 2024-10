Sottosoglia, piattaforme digitali della Pa equivalenti al Mepa

L’ufficio di supporto del Mit fornisce – con il parere n. 2961 del 29 ottobre 2024 -, una conferma importante del fatto che le stazioni appaltanti possono considerare le piattaforme di approvvigionamento certificate, come una species di mercato elettronico alternativo al Mepa e alle piattaforme della centrale di committenza regionale (il soggetto aggregatore). In questo modo si superano, quindi, alcuni dubbi già espressi in relazione alle sottolineature contenute nel vademecum Anac dedicato all’affidamento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi