Speciale Telefisco in agenda il 18 settembre: obiettivo puntato sulle novità

Speciale Telefisco apre la corsa alle iscrizioni. Da oggi, infatti, collegandosi all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre è possibile iscriversi scegliendo la formula Base (gratuita) o decidere di acquistare la formula Advanced (a pagamento).

Telefisco rilancia, così, la sfida dei chiarimenti sulle novità della seconda parte dell’anno. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre con «Speciale Telefisco 2025 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming gratuita dalle ore 9 alle 13.00. Anche quest’anno, dunque, Telefisco offre una seconda opportunità di aggiornamento dopo quella tradizionale di inizio anno. L’evento si svolgerà, come detto, in modalità streaming e prevederà relazioni, interviste e approfondimenti.

Il sondaggio

Va ricordato che anche quest’anno in vista di Speciale Telefisco è stato chiesto con un sondaggio l’aiuto dei partecipanti all’edizione del 5 febbraio scorso per individuare le materie di maggior interesse in vista dell’evento. Il primo posto è stato conquistato dal concordato preventivo (49,6% dei consensi). A seguire le novità sul reddito d’impresa (48,7%) e le novità Iva (41%). Poi il lavoro autonomo (37,1%) e bilanci (34%). Seguono a breve distanza altri temi caldi come le novità su sanzioni e controlli, le verifiche sulle dichiarazioni, i bonus edilizi, il terzo settore e i controlli sui crediti d’imposta. Va ricordato che ogni votante aveva a disposizione cinque preferenze. I risultati verranno ora vagliati per definire il programma.

Le formule

Due le formule che consentiranno di seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 18 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione. Speciale Telefisco Advanced darà diritto ad assistere alla diretta del 18 settembre (previa registrazione) e a inviare quesiti al forum. Inoltre, si potrà fruire della giornata dei lavori di Speciale Telefisco in differita e seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno