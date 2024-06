Spese per i minori finanziabili con l’avanzo libero

È possibile finanziare con quota parte dell’avanzo libero di amministrazione le spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette. Con la delibera 155/2024 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia chiarisce che la spesa per le prestazioni sociali conseguenti al collocamento di persone fragili all’interno di comunità protette potrebbe essere considerata quale spesa corrente a carattere non permanente ex articolo 187, secondo comma, del Tuel.



Questa ...