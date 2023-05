Stabilizzazioni dopo 24 mesi solo in Sud e Isole di Arturo Bianco

Possibilità di incrementare il numero dei dirigenti a tempo determinato, ripristino fino al 2026 della incentivazione delle funzioni tecniche per i dirigenti, revisione delle regole sul portale delle assunzioni delle Pubbliche amministrazioni InPa, introduzione del contenimento dei tempi di pagamento, con un punteggio non inferiore al 30%, tra gli obiettivi dei dirigenti.

Sono queste le principali disposizioni dettate in tema di personale degli enti locali dal testo del Dl 13/2023 per come convertito...