Stallo dei bilanci comunali 2024: una sfilza di pendenze irrisolte Semplificazione dei vincoli di cassa e riparto degli interventi della legge di bilancio 2024 per la spending review, oltre ai decreti attesi per l’impiego degli avanzi non spesi del fondo di solidarietà comunale, destinati a servizi sociali, asili nido e trasporto per alunni disabili