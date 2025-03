Statali, altri 16-46 euro al mese in busta paga in attesa dei contratti

Oscilleranno dai 16,54 ai 46,23 euro lordi al mese le indennità per compensare i dipendenti pubblici dell’attesa dei rinnovi contrattuali 2025/27. Attesa che si annuncia lunga, nonostante gli stanziamenti già completati dall’ultima legge di bilancio, perché anche i contratti del 2022/24 appaiono al momento una sfida quasi impossibile, con l’eccezione dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici che hanno visto siglare in via definitiva l’intesa il 27 gennaio scorso....

