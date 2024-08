Stazione Pigneto, Rfi: migliore offerta (al rialzo) di 131 milioni

Articolo aggiornato alle ore 18:50

Finalmente il complesso intervento per realizzare la nuova stazione ferroviaria del Pigneto a Roma ha un’offerta. Il 9 agosto Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato di aver individuato la migliore offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mi.Cos, Maceg, Gema e Salcef per un valore di 131 milioni di euro. La procedura di gara per realizzare la nuova fermata di interscambio nel quartiere Pigneto a Roma - prevista nell’ambito degli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi