Roma, Rfi consegna il cantiere della stazione Pigneto agli appaltatori

Rfi comunica di aver sottoscritto il verbale di consegna lavori per la nuova fermata Pigneto a Roma al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mi.Cos, Maceg, Gema e Salcef. L’intervento - del valore di 131 milioni di euro prevede, in una prima fase da completare nel 2026, la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo in corrispondenza della fermata. Nella fase successiva, da realizzarsi entro il 2029, è previsto il completamento della copertura...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi