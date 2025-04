Stipendi pubblici, il taglio al cuneo salta anche ad aprile

Si infittisce il mistero delle buste paga dei dipendenti pubblici. Che nemmeno ad aprile riceveranno gli effetti del nuovo taglio al cuneo fiscale ristrutturato dall’ultima legge di bilancio e, nei ministeri, restano in attesa degli adeguamenti alle indennità di amministrazione previsti dal decreto di Palazzo Chigi pubblicato in Gazzetta Ufficiale agli inizi di febbraio. In soldoni, il mancato beneficio per le buste paga che rientrerebbero nel raggio d’azione del cuneo fiscale è di 83,33 euro al ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi