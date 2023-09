Stralcio con motivazione rafforzata per i crediti maturati da meno di tre anni di Anna Guiducci

Lo stralcio (totale o parziale) dal conto del bilancio dei crediti di dubbia o difficile esazione di anzianità inferiore ai tre anni necessita di adeguata motivazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui. È invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, da operare sulla scorta delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del mantenimento dei crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni. In questo caso il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento. Infine, è invertito l’onere probatorio se i crediti di dubbia o difficile esigibilità sono più vecchi di cinque anni. Il sesto comma dell’articolo 11, lett. e), Dlgs. 118/2011 stabilisce infatti che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità dei residui. Il procrastinarsi delle azioni di recupero , anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio.

Con la delibera 144/23 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche risponde al quesito di un comune che chiede di sapere se la perdurante pendenza di procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva del credito o l’assenza di una formale comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente della riscossione possa precludere all’ente di valutare l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio un residuo attivo di anzianità ultratriennale di dubbia o incerta esigibilità. Il principio di prudenza, rammentano i magistrati, deve comunque essere bilanciato e contemperato con quello di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità” delle rappresentazioni contabili, che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di tutte le componenti di entrata. Costituirebbe pertanto eccesso di prudenza l’automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione, determinando una rappresentazione non veritiera delle reali condizioni finanziarie dell’ente e della sua effettiva capacità di riscossione.

In tutti i casi in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale dell’ente, il riconoscimento formale della sua assoluta inesigibilità o insussistenza deve essere comunque adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per ottenerne la riscossione o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Resta infine obbligatorio procedere all’adozione di tutte le soluzioni organizzative finalizzate alla riscossione delle somme dovute.