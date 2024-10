Suap, prorogata la scadenza dei bandi per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche

Slitta al 24 ottobre il termine entro il quale Regioni e Comuni possono partecipare ai bandi di finanziamento per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive.

I decreti 25 settembre 2024, che modificano parzialmente quelli precedenti del 10 luglio 2024, fissano al 24 ottobre 2024 il nuovo termine per la presentazione delle candidature, sia per le Regioni dotate di piattaforme tecnologiche regionali, sia per i Comuni che si...