Subappalti, l’Ance chiede di modificare subito il Correttivo con il Milleproroghe

Appena varcato il traguardo delle due settimane dall’entrata in vigore piovono già le prime richieste di modifica del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024, cui il nostro giornale ha dedicato uno speciale con tutti i testi e approfondimenti delle singole misure). A farsene portatore è l’associazione dei costruttori (Ance), che per bocca della presidente Federica Brancaccio ha chiesto di correggere subito la norma che limita l’utilizzo delle opere eseguite in subappalto ai fini della qualificazione. Ascoltata...

