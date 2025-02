Subappalti, Salvini chiude a modifiche immediate dello stop ai requisiti estesi alle imprese generali

Finisce al centro del question time alla Camera la norma introdotta dal Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) per restringere ai soli subappaltori la possibilità di utilizzare i requisiti maturati grazie alle opere realizzate in subaffidamento ai fini della qualificazione Soa, necessaria per partecipare agli appalti pubblici. La questione, che sta molto facendo discutere le imprese del settore, è stata protagonista di un’interrogazione posta dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti al ministro ...

