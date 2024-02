Sulle polizze catastrofali le imprese chiedono tempo

La norma che introduce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali e obbliga le compagnie a fornire queste coperture è entrata in vigore dal primo gennaio scorso. Il termine entro il quale adempiere a questo obbligo scade tra undici mesi, il 31 dicembre 2024. Ma ad oggi ancora non sono state definite le regole del gioco. Come, ad esempio, quali siano le varie tipologie di rischio provocate dagli eventi climatici, quale l’entità dei premi da pagare in base all...

