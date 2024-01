Superbonus, Ance: due mesi di proroga per salvare 25mila cantieri (su 40mila)

«Rinnoviamo la richiesta di una breve proroga per i lavori oltre il 60% o, in alternativa, l’emissione di un nuovo Sal al 29 febbraio con aliquota al 110 per cento. Questo consentirebbe di salvare i lavori in circa 25mila cantieri dove sono coinvolte 220mila famiglie, sui circa 40mila cantieri aperti stimati in base ai dati dell’Enea». Lo ha chiesto la presidente dell’Ance Federica Brancaccio ascoltata il 16 gennaio dalla Commissione Finanze della Camera dove è in corso l’esame per la conversione...

