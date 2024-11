Superbonus e banche, l’invio dati sui crediti acquisiti parte il 3 dicembre

Diventa operativa la comunicazione antiusura per banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Andrà inviata tra il 3 e il 31 dicembre prossimo, per i crediti accettati entro il 2 dicembre, confermando così che i crediti fiscali legati alle ristrutturazioni (non solo il superbonus, ma tutti i bonus casa) sono stati acquisiti con un prezzo non superiore al 25% del valore nominale. Solo così sarà possibile evitare la sanzione, introdotta dal decreto 39/2024, che prevede la spalmatura su sei annualità...

