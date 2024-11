Il «Salva Milano» incassa il primo sì della Camera

La proposta di legge cosiddetta “Salva Milano” è stata approvata dall’Aula della Camera con 172 voti a favore e 41 contrari e ora passa al Senato per la seconda lettura. Il testo su «disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia» ha visto dividersi l’opposizione con Alleanza verdi sinistra e Cinque Stelle contrari e Pd, +Europa, Italia dei Valori e Azione a favore. La soluzione individuata per superare il blocco dell’edilizia a Milano - seguito alle inchieste sui molti...

