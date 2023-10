Superbonus, una nuova procedura speditiva per affiancare il lavoro dei Comuni di Antonio Iovine

La novità nel Ddl Bilancio: per chiudere il cantiere il direttore dei lavori deve presentare la variazione entro 30 giorni

Construction site of apartment building with big yellow crane and blue sky









Con il disegno di legge di Bilancio, stando alle ultime bozze, il Governo propone una disposizione finalizzata a perfezionare i controlli sui contribuenti che abbiano beneficiato del superbonus, in quanto titolari di unità immobiliari che siano state oggetto di interventi di ristrutturazione agevolati. La logica è alquanto semplice e si fonda sul concetto generale che un immobile che abbia avuto interventi edilizi, che siano essi di miglioramento della classe energetica di appartenenza e/o di adeguamenti delle strutture per conformarle alla normativa progettuale anti-sismica, unitamente ad opere complementari (al di fuori della disciplina del superbonus), possa avere beneficiato di incrementi di valore che potrebbero comportare anche una rivisitazione della rendita catastale.

Si tratta di una nuova tipologia di controllo, speditiva, tesa a verificare – come dovrebbe implicitamente essere stato - che siano state correttamente seguite le procedure edilizie autorizzative previste per queste tipologie di lavori, le quali, al termine dei lavori contemplano che si debba procedere, quando necessaria, alla predisposizione di una specifica variazione catastale, per adeguare la posizione dell’unità al nuovo stato di fatto rispetto all’originario conosciuto in catasto. Va ricordato che, in base al Testo unico dell’edilizia, alla conclusione del cantiere il direttore dei lavori deve depositare in Comune, per chiudere la pratica edilizia, prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (con la procedura telematica chiamata Docfa) o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento. Il termine è di 30 giorni dalla fine dei lavori.

Ai controlli di base sulla presentazione di una variazione catastale già avrebbe dovuto provvedere il Comune: in carenza dell’aggiornamento, avrebbe dovuto sospendere la pratica edilizia non legittima e, di conseguenza, non rilasciare l’agibilità. Nei casi in cui la variazione catastale sia stata presentata, l’agenzia delle Entrate ha già avuto modo di verificare la coerenza della rendita catastale al nuovo stato di fatto dell’unità immobiliare.

Inoltre, sempre nella direzione di circoscrivere i casi di omissioni, è da tenere presente che la natura dei lavori che possono avere formato oggetto dell’agevolazione è molto variegata, potendo andare da un singolo intervento a tutte le categorie, quali opere strutturali eseguite in fabbricati cosiddetti collabenti (e che tali sono rimasti ancorché sia avvenuto il rinforzo strutturale), cappotto termico, collocazione di nuove caldaie e/o nuovi infissi in sostituzione dei preesistenti, installazione di pannelli fotovoltaici, cioè di opere che possono non richiedere un nuovo accatastamento, considerato pure che la rendita catastale attiene ad uno stato ordinario di manutenzione (che prescinde, ad esempio dall’avere un caldaia o infissi nuovi).

Si tratta di interventi a volte eseguiti nei condomini su parti comuni e che, quando riguardanti la singola unità immobiliare, spesso non comportano l’incremento di una classe di redditività rispetto all’originaria, che significherebbe una miglioria di circa il 15% del valore/reddito con riferimento al periodo economico 1988-89. Al riguardo va citata la circolare n. 1T/2006 dell’agenzia del Territorio (cfr. allegato B) che delimita i casi in cui gli interventi edilizi su un’unità immobiliare già censita possano comportare l’aggiornamento catastale, e che fu emanata per un caso analogo, cioè supportare le modalità di accertamento in attuazione dell’articolo 1, comma 336 della legge 311/2004 (modalità per l’accertamento delle variazioni dello stato di fatto e nella consistenza degli immobili, non dichiarate in catasto).

Ciò considerato, sebbene la stragrande maggioranza degli interventi riguardi casi di non necessità di variazione catastale, non si possono a priori escludere eccezioni di sensibile rivalutazione, soprattutto per lavori contestualmente eseguiti a carico della proprietà, per cui ben vengano i controlli, considerato pure che non si tratta di accertamenti d’ufficio immediati, ma di preventivo invito all’adempimento spontaneo (cfr. Provvedimento prot. 37776/2019 del 15/2/2019), che consentirà di filtrare casi impropri e prevenire disservizi e disagi per fisco e contribuente.