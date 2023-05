Taranto, dalla cultura allo sport un maxipiano da 800 milioni di Paola Pierotti

Focus città: tra Giochi del Mediterraneo del 2026, contratti di sviluppo, Pinqua e fondi europei in lizza ci sono oltre 60 interventi tra riqualificazioni, studentati, social housing e impianti sportivi









Taranto città di mare, città dello sport e dei giovani. Mentre Comune e Governo discutono sull'ipotesi di commissariamento in vista dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026, l'amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci (da giugno scorso, al secondo mandato) fa i conti con un maxi piano di interventi programmati e in corso, sostenuti dai Contratti Istituzionali di Sviluppo (Cis) promossi dall'Agenzia per la Coesione sociale (per oltre 192 milioni di finanziamenti), dal Pnrr, Pinqua incluso...