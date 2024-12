Tassa di soggiorno, il 2024 verso chiusura record: 976 milioni

Quest’anno il gettito della tassa di soggiorno segna il record storico e sfiora il miliardo di euro, oltre i 976 milioni, mentre le previsioni per il 2025 ipotizzano entrate per 1.052 milioni, +7,8% rispetto al 2024. Nel 2025 la tassa di soggiorno debutterà in altri 25 comuni, in altri 27 si discute in merito mentre altri sindaci, tra cui quelli di Marsala, Capaccio Paestum, Milano, Bologna, Bolzano, Perugia, Rapallo, Vicenza, in totale 53 amministrazioni, applicheranno salati aumenti a doppia cifra...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi