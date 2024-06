Tecnici Pa, stop alla prassi di far gravare gli incentivi 2% sui concessionari

Nel caso di concessione di servizi, il costo degli incentivi per funzioni tecniche non può essere addossato al concessionario. Al contrario il bonus 2% deve essere ricondotto all’interno dei ricavi generati dalla concessione (e quindi è a carico della stazione appaltante). In questo senso l’ufficio di supporto del Mit con il parere n. 2635 pubblicato il 3 giugno 2024.

Il quesito...