Telefisco 2025, spazio alle risposte di agenzia delle Entrate, Gdf e Mef: appuntamento il 5 febbraio

Con Telefisco 2025 in arrivo chiarimenti a tutto campo. Professionisti, aziende e contribuenti riceveranno, infatti, indicazioni in grado di sciogliere i dubbi sulle novità fiscali di quest’anno da parte dell’agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e del ministero dell’Economia e delle Finanze. Una collaborazione che si consolida negli anni e che fa di Telefisco sempre più un momento di contatto fra contribuenti e amministrazione. Ma andiamo con ordine.

L’appuntamento

Il convegno gratuito del Sole 24 Ore-Esperto risponde, giunto alla trentaquattresima edizione, si svolgerà mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18,30 e prevede un percorso di relazioni, confronti e interviste che puntano a dare chiarimenti su tutte le novità del 2025 (si veda il programma all’indirizzo telefisco.ilsole24ore.com). Un percorso, guidato dagli esperti del Sole 24 Ore, che va dall’Iva alle novità sull’Irpef e il welfare aziendale, dalle misure per le imprese a quelle sugli autonomi, dalle previsioni sull’accertamento a quelle sui bilanci, dai bonus edilizi al concordato preventivo.

Come seguire l’evento

Il convegno si svolgerà, come detto, mercoledì 5 febbraio in diretta streaming con la possibilità di partecipare a distanza oppure recandosi nelle sedi che potranno essere attivate sul territorio da Ordini, banche e associazioni.

All’evento si potrà partecipare con due modalità. La formula Telefisco Base darà diritto a seguire gratuitamente in diretta i lavori e, in più, consentirà di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde. La formula Telefisco Advanced, invece, a pagamento, consentirà di assistere, previa registrazione, ai lavori in diretta, ma soprattutto di seguire il convegno anche in differita e gestendo al meglio il proprio tempo. A questo si aggiungerà la partecipazione a 12 sessioni di Master Telefisco che, dal 12 febbraio al 7 maggio, guideranno i professionisti negli adempimenti della prima parte dell’anno. Il costo per accedere alla formula Telefisco Advanced è di 149,99 euro.