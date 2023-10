Tempo determinato, la pubblica amministrazione non applica la durata massima di 24 mesi di Gianluca Bertagna

Link utili Ministero del Lavoro, circolare 9/2023 Circolare

La conferma arriva con una circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni non si applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto legge 48/2023. Ancorché l’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto escluda esplicitamente l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti degli enti pubblici, la conferma in tale direzione giunge dalla circolare n. 9/2023 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sono due le questioni che hanno tenuto banco tra gli operatori degli enti locali.

Innanzitutto il Dl 48/2023 ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Non è neppure cambiato il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi – e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro.

In secondo luogo, il decreto ha modificato le condizioni per le quali è possibile avvalersi dei rapporti a termine.

Ma queste novità, quanto impattano sulla pubblica amministrazione? È cambiato qualcosa rispetto alle regole vigenti negli enti locali?

La risposta, peraltro già contenuta nelle esclusioni esplicite del Dlgs 81/2015, giunge provvidenzialmente dal ministero del Lavoro il quale, nella circolare in esame, esclude i contratti stipulati dalla Pa dalle novelle indicazioni normative.

Peraltro, il documento, ricorda che la norma legittimante alla stipula delle forme di lavoro flessibile è l’articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 che consente l’utilizzo del lavoro determinato solo in presenza di «comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale». Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro.

La nota, quindi, chiude la questione precisando che la durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua a essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto legge 12 luglio 2018 n. 87.

Eventuali chiarimenti potranno, quindi, eventualmente essere diffusi dal Dipartimento della Funzione Pubblica.