Tettoia senza permessi se serve a riparare dalla pioggia un punto di accesso di Ivana Consolo

Link utili Tar Campania, Napoli, Sezione IV, sentenza dell'8 novembre 2023, n. 6151 Campania

Il Tar Campania passa in rassegna i vari casi di interventi in edilizia libera e accoglie il ricorso di un porpruetario contro un’ordinanza di demolizione









Torniamo a soffermarci ancora sulle tettoie, ma questa volta per dimostrare come non sempre il privato sia artefice di un abuso edilizio. Molto istruttiva, al riguardo, la sentenza n. 6151 dell’8 novembre, emessa del Tar Campania, che ha accolto il ricorso di un privato contro un’ordinanza comunale di demolizione avente ad oggetto proprio una tettoia.

La vicenda

All’esito di un sopralluogo...