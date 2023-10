Top 10 bandi. A Catania e Busto Arsizio in gara lavori con il Pinqua per 24,5 milioni di Alessandro Lerbini

I bandi prevedono la costruzione di 64 alloggi di edilizia residenziale e il recupero di un ex calzaturificio









Opere di edilizia residenziale e di recupero immobiliare con il Pinqua, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare (e con il Pnrr) a Catania e Busto Arsizio per un valore complessivo di 24,5 milioni. In Sicilia il bando da 12,7 milioni riguarda la costruzione di 64 alloggi nel quartiere di Librino, in Lombardia l’appalto integrato da 10,7 milioni riguarda la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori di recupero dell’area vincolata ex Dlgs 42/04 da destinare a funzioni pubbliche presso l’ex calzaturificio Borri.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:

1 - COMUNE DI CATANIA

Oggetto: Realizzazione di 64 nuovi alloggi - PINQUA - Librino Città Moderna – Realizzazione di 64 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Librino viale Moncada 17 - PNRR

Importo: 12.744.155

Termine: 16/10/2023

2 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Oggetto: Appalto integrato per progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori recupero area vincolata ex D.lgs 42/04 da destinare a funzioni pubbliche presso l’area Ex Calzaturificio Borri – PINQUA - PNRR

Importo: 11.780.735

Termine: 30/10/2023

3 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

Oggetto: Realizzazione di sistema irriguo ad uso agricolo e plurimo, comprensivo di condotte, centrale e gruppi di pompaggio, con recupero funzionale di due bacini di ex cava per stoccaggio acque di alimentazione del sistema - PNRR

Importo: 10.754.319

Termine: 18/10/2023

4 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento del terminal ro-ro nell’avamporto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - Porto di Cagliari - PNC

Importo: 10.229.675

Termine: 27/10/2023

5 - GORI SPA

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori previsti di cui al progetto denominato “Comprensorio depurativo Medio Sarno Sub 4 - Impianto di depurazione di Nocera Superiore – Riqualificazione della linea trattamento fanghi e della digestione anaerobica e implementazione di sistemi per il recupero e l’efficientamento energetico”

Importo: 8.488.000

Termine: 19/10/2023

6 - PROVINCIA DI PESCARA

Oggetto: GARA n.22_23PL - Progettazione ed esecuzione dell’intervento di Realizzazione del Ponte, denominato Celestino V, per l’adeguamento infrastrutturale della strada intercomunale di collegamento tra la SP n. 64 e la SS 614 nei Comuni di Roccamorice e Lettomanoppello

Importo: 7.281.685

Termine: 11/10/2023

7 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Oggetto: Accordo quadro per interventi di manutenzione triennale ordinaria e straordinaria degli immobili comunali ed edifici scolastici per il comune di Giugliano in Campania (NA).

Importo: 4.735.292

Termine: 30/10/2023

8 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Oggetto: P1359 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica, per l’appalto dei lavori di potenziamento e ampliamento della rete fognaria urbana di Noicattaro (BA) - opere per il collegamento delle condotte di fogna nera a servizio dei comparti di lottizzazione delle aree a nord dell’abitato al collettore principale dell’Acquedotto Pugliese.

Importo: 4.580.278

Termine: 12/10/2023

9 - COMUNE DI FIDENZA

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio comunale posto nel Comune di Fidenza, (verde pubblico o di uso pubblico, giochi, attrezzature, impianti di irrigazione e fontanelle, potatura programmata e abbattimento alberature, nuove piantumazioni).

Importo: 4.152.924

Termine: 26/10/2023

10 - COMUNE DI TARQUINIA

Oggetto: Trasformazione e riqualificazione Edifici Ex Cartiera - PNRR - M5C2/Investimento 2.1

Importo: 3.750.000

Termine: 16/10/2023