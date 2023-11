Top 10 bandi. Salorno riqualifica Palazzo della Signoria per 18 milioni di Alessandro Lerbini

Project financing da 28,3 milioni del Politecnico di Milano per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica digital energy storage park









Il Comune di Salorno appalta il risanamento del Palazzo della Signoria per un valore di 18 milioni. L’intervento, che nasce da un concorso di progettazione, prevede diverse destinazioni d’uso pubblico su una superficie di 5mila mq: la biblioteca comunale, un’aula magna per eventi culturali e scolastici, sale per piccoli spettacoli e celebrazioni, diverse aree espositive sulla storia di Salorno e del Castello Haderburg, una sala riunioni per le associazioni, aule per la scuola di musica come sede ...