Torino, appalto da 44,4 milioni per il parcheggio della metropolitana

Il Comune di Torino manda in gara il nuovo parcheggio interrato di interscambio con linea 1 della metropolitana e il ripristino del mercato rionale di piazza Bengasi per un importo dei lavori di 44.412.013 euro. Nel parcheggio sotterraneo, di due piani interrati, saranno ricavati 605 posti auto, in parte da destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla sosta a rotazione. Due ingressi e due uscite veicolari permetteranno di servire gli utenti in arrivo da tutte le direzioni, in particolare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi