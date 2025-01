Tre indennità di vacanza contrattuale nella lunga attesa del rinnovo 2022/24

L’attesa del contratto 2022/24 rischia di essere lunga a causa della spaccatura sindacale. In ogni caso l’intesa porterà rispetto a oggi aumenti non superiori al 3%, perché una parte significativa è già utilizzata per l’indennità di vacanza contrattuale, in acconto sui futuri miglioramenti. Gli enti devono comunque integrare la spesa del personale, per finanziare i rinnovi, ed erogare le indennità di vacanza previste dalle leggi di bilancio a dipendenti, dirigenti e segretari.

In base alle leggi di...