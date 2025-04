Tributi locali, il decreto con le sanatorie cancella l’esenzione Tari per le imprese

Il federalismo fiscale rilanciato con il suo inserimento fra gli obiettivi del Pnrr resta un nodo irrisolto. Ma anche se il lungo confronto tecnico non ha prodotto per ora soluzioni condivise, al prossimo consiglio dei ministri è atteso il decreto che attua la delega fiscale sui tributi locali. E che introduce la possibilità per sindaci e presidenti di offrire le sanatorie locali con l’addio a sanzioni e interessi, nell’attesa, non breve, della rottamazione-quinquies generale chiesta dalla Lega....

