Un equo compenso (effettivo) per i revisori degli enti locali

È indispensabile che nell’auspicato avvio del percorso di riforma del Tuel si metta mano anche alla ridefinizione organica delle competenze, della composizione e del funzionamento dell’organo di revisione degli enti locali, avendo come punto di riferimento l’indipendenza e la professionalità richieste per un ruolo così importante per la collettività.

Il nuovo elenco approvato con Dm del 20 dicembre 2024 e valido dal 1° gennaio 2025 segna un leggero aumento, da 13.668 iscritti, di cui il 96% con qualifica...