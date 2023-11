Un Piano casa da 50mila alloggi con sconti del 30% di F.La.

Gamberini: «Legacoop si candida a essere il soggetto che può dare una risposta a una parte importante della domanda di casa»









Sul piatto c’è il Piano nazionale per l’ediliza sociale, un progetto concepito per rispondere alla domanda di alloggi, per molti versi vera e propria emergenza soprattutto nelle grandi città, da parte di chi non ha i requisiti per accedere alle case popolari. I numeri li snocciola questa mattina Legacoop con la sua costola Legacoop Abitare illustrando il progetto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso di un convegno a Roma.

«Avanziamo al Governo una proposta concreta per rispondere...