Coesione, una cabina di regia per accelerare la spesa dei fondi europei

Arriva finalmente oggi in Consiglio dei ministri la riforma della politica di coesione del ministro Raffaele Fitto. Inserita come “milestone” nel Pnrr, quindi indispensabile per sbloccare la prossima rata, promette di dare una svolta all’attuazione e alla spesa dei fondi strutturali. Dovrà in ogni caso passare al vaglio della Commissione europea.

Lo sforzo principale della riforma è coordinare e rendere sinergici gli investimenti di ministeri e regioni finanziati dalle diverse risorse europee, fondi...