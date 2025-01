Urgente un intervento del legislatore che superi le oggettive contraddizioni del sistema

Nella composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati. È questa l’indicazione che arriva dalla Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 256/2024, a seguito della richiesta di un Comune che intendeva verificare la possibilità di aderire ad contratto compositivo del debito per il pagamento del credito Imu in misura ridotta, ritenuto più conveniente rispetto alla prospettiva della liquidazione giudiziale...

