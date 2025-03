Utility, un eccesso di vincoli frena il riuso delle acque reflue

Il riuso delle acque reflue, pur essendo una pratica ancora marginale, è spesso annoverato dai policy maker e regolatori idrici come un’efficace azione per la sostenibilità ambientale dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Il riuso è disciplinato a livello europeo dal Regolamento (EU) 2020/741 che in Italia sarà reso esecutivo mediante un Dpr, posto in consultazione in una prima bozza dal ministero dell’Ambiente nel marzo 2023.

Sulla bozza si possono sottolineare almeno due punti di potenziale criticità...