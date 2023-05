Venezia, appalto Veritas da 21 milioni per il risanamento delle reti fognarie di Alessandro Lerbini

Ciascun concorrente potrà presentare offerta indifferentemente per uno o più lotti in gara ma potrà risultare aggiudicatario di uno solo









A Venezia partono i lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi. Il bando di Veritas, dal valore complessivo di 21,2 milioni, è suddiviso in 4 lotti in ragione delle aree territoriali di intervento.

Il lotto 1 riguarda gli interventi nei comuni di Venezia terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. Il lotto 2 il comune di Chioggia. Il Lotto 3 i comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra...