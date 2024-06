Viadotti autostradali soggetti al pagamento della Tosap, la Cassazione conferma

La Tosap si applica anche in caso di utilizzo di strade comunali per la realizzazione e gestione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto il Dlgs 507/1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e ricomprende anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando alla società autostradale l’esenzione prevista dall’articolo 49 del Dlgs 507/1993.

È il principio di diritto affermato dalla Cassazione con sette ordinanze...