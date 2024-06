Viminale, assegnate alle Prefetture le risorse per il servizio rifiuti nei Comuni che ospitano migranti

Ripartite e assegnate a favore delle Prefetture le risorse pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nei Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio. Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha adottato il decreto 24 maggio 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - di assegnazione delle risorse, previsto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi