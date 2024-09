Viminale, contributo forfetario una tantum nelle casse dei Comuni che ospitano migranti

Il Viminale comunica che con provvedimento 3 settembre 2024 è stato disposto il pagamento a favore dei Comuni del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, le cui disposizioni sono state...

